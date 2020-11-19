Рамос не поможет своему клубу в следующих матчах

Капитан «Реала» Серхио Рамос не сможет помочь своему клубу в предстоящих матчах против «Вильярреала» и «Интера» из-за травмы подколенного сухожилия, сообщает официальный сайт мадридцев. Ветеран был травмирован в матче Испания - Германия (6:0).

Теперь официально подтверждено, что у Серхио фибриллярный разрыв подколенного сухожилия. Сроки возвращения капитана «Реала» неизвестны, но вероятно, он будет отсутствовать от одной до трёх недель.

В отчёте Marca утверждается, что травма оказалось не такой серьёзной, и 34-летний игрок рискует пропустить десять дней после получения травмы.

Вполне вероятно, что Серхио Рамоса заменит Эдер Милитао.