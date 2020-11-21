​Зидан ответил своим критикам после ничьей «Реала»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан после субботней ничьей своей команды в гостях у «Вильярреала» (1:1) ответил на вопрос по поводу растущего числа своих критиков.

«У меня те же надежды, что и всегда, и это не изменится. Не волнуйтесь, ребята. Продолжайте делать то, что делаете, а я продолжу делать свою работу», - сказал Зидан.

«Ничья не может нас радовать. Сегодня мы заслуживали гораздо большего, учитывая тот футбол, который мы показывали. Я раздосадован из-за усилий, которые приложили ребята. Мы явно потеряли два очка», - цитирует Зидана Goal.com.

Следующим соперником «Реала» будет «Интер» в четвёртом туре группового этапа Лиги чемпионов.