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​Зидан ответил своим критикам после ничьей «Реала»

21 Ноября 2020, 23:34,

Global Look Press

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан после субботней ничьей своей команды в гостях у «Вильярреала» (1:1) ответил на вопрос по поводу растущего числа своих критиков.

«У меня те же надежды, что и всегда, и это не изменится. Не волнуйтесь, ребята. Продолжайте делать то, что делаете, а я продолжу делать свою работу», - сказал Зидан.

«Ничья не может нас радовать. Сегодня мы заслуживали гораздо большего, учитывая тот футбол, который мы показывали. Я раздосадован из-за усилий, которые приложили ребята. Мы явно потеряли два очка», - цитирует Зидана Goal.com.

Следующим соперником «Реала» будет «Интер» в четвёртом туре группового этапа Лиги чемпионов.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Реал Мадрид, Зинедин Зидан
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Комментарии (1)
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ARTUR
21 Ноября 2020, 23:50

эх Зидан , Зидан , так красиво ушел , ну пошел бы тренировать ЮВЕ , нафига тебе Реал ??? Ты и так в нем оставил более чем исторический след .

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