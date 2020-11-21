«Реал» не удержал победный счёт в матче с «Вильярреалом»

Как и предполагалось, матч 10-го тура чемпионата Испании против «Вильярреала» получился непростым для мадридского «Реала».

Коллектив Зинедина Зидана повел в счете уже на второй минуте, когда Мариано Диас уверенно пробил головой после подачи Дани Карвахаля. Но ближе к концу соперник отыгрался после удара с 11 метров от Херарда Морено - 1:1. Примечательно, что голы были единственными ударами в створ за 90 минут.

«Вильярреал» остается на втором месте, его сегодняшний соперник в двух очках позади.