«Реал» не удержал победный счёт в матче с «Вильярреалом»

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21 Ноября 2020, 20:11,
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Как и предполагалось, матч 10-го тура чемпионата Испании против «Вильярреала» получился непростым для мадридского «Реала».
Протокол игры
|2' Диас Мариано (0:1)
|(1:1) Морено Херард 76'
Асенхо Серхио • Марио Гаспар 89' ( Кубо Такефуса ( 89') • Альбиоль Рауль • Торрес Пау II • Педраса Альфонсо 61' ( Чуквезе Саму ( 61') • Парехо Даниэль • Иборра Висенте • Тригерос Мануэль 61' ( Пино Йереми ( 61' ) • 90'Морено Херард • Бакка Карлос 61' ( Эступиньян Первис ( 61') • Гомес Мойсес 89' ( Пенья Рубен ( 89')
Запасные: Коста Хауме • Баэна Алехандро • Фойт Хуан • Рульи Херонимо • Фунес Мори • Коклен Франсис • Ниньо Фер
Куртуа Тибо • Карвахаль Даниэль • Начо Игнасио • 68'Варан Рафаэль • Менди Ферлан • Модрич Лука • Кроос Тони • 90'Эдегор Мартин 65' ( Иско Аларкон ( 65') • Васкес Лукас • Диас Мариано 85' ( Асенсио Марко ( 85') • Азар Эден 65' ( Винисиус Жуниор ( 65')
Запасные: Альтубе Диего • Oscar Aranda • Родриго • Марсело Виера • Лунин Андрей • Чуст Виктор
21 ноября. Стадион "Эстадио де ла Керамика".
Коллектив Зинедина Зидана повел в счете уже на второй минуте, когда Мариано Диас уверенно пробил головой после подачи Дани Карвахаля. Но ближе к концу соперник отыгрался после удара с 11 метров от Херарда Морено - 1:1. Примечательно, что голы были единственными ударами в створ за 90 минут.
«Вильярреал» остается на втором месте, его сегодняшний соперник в двух очках позади.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Реал Мадрид, Вильярреал
Шанс для атлетов чтобы оторваться от двух супер клубов....
нормальный гол, там офсайд был у игрока РМ, который непричастен к эпизоду с голом совершенно, чистый гол Реала, не надо сочинять
гол правильный , но судья отмашку дал , тем самым дезиоринтировал игроков желтых
про игру писать нечего , кто видел тот понимает , гол забили с подачи судьи , больше так ничего и не создали , заострю лишь момент замен , желтые проигрывают , делают замену , и матч идет в другом русле сразу же , и как итог гол , делает замены тактик и стратег Зидан -- и ничего , а ничего почему ?? потому что игроки плохие ?? нет , потому они выходят играть без плана , а просто освежить команду , а нужны корективы ,на которые как мне кажется Зидан не был способен никогда , если шло то шло ...
Был бы ЗЗ не азартным,то не возвращался. И остался бы величайшим тренером навечно. И много б книг было написано, и не переставали бы строить догадки о том как такое могло быть
10000000000000000000000000000000000000 раз с тобой согласен , вошел бы в историю как величайший и непобедимый )) и была бы ему уважуха и почет