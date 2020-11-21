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«Реал» не удержал победный счёт в матче с «Вильярреалом»

21 Ноября 2020, 20:11,

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Как и предполагалось, матч 10-го тура чемпионата Испании против «Вильярреала» получился непростым для мадридского «Реала».

Протокол игры  
Вильярреал 1:1 Реал Мадрид
    2' Диас Мариано (0:1)
(1:1) Морено Херард 76'    
Асенхо Серхио Марио Гаспар   89' (Кубо Такефуса (   89') Альбиоль Рауль Торрес Пау II Педраса Альфонсо   61' (Чуквезе Саму (   61') Парехо Даниэль Иборра Висенте Тригерос Мануэль   61' (Пино Йереми (   61'   90') Морено Херард Бакка Карлос   61' (Эступиньян Первис (   61') Гомес Мойсес   89' (Пенья Рубен (   89')
Запасные: Коста Хауме Баэна Алехандро Фойт Хуан Рульи Херонимо Фунес Мори Коклен Франсис Ниньо Фер
Куртуа Тибо Карвахаль Даниэль Начо Игнасио   68' Варан Рафаэль Менди Ферлан Модрич Лука Кроос Тони   90' Эдегор Мартин   65' (Иско Аларкон (   65') Васкес Лукас Диас Мариано   85' (Асенсио Марко (   85') Азар Эден   65' (Винисиус Жуниор (   65')
Запасные: Альтубе Диего Oscar Aranda Родриго Марсело Виера Лунин Андрей Чуст Виктор
21 ноября. Стадион "Эстадио де ла Керамика".

Коллектив Зинедина Зидана повел в счете уже на второй минуте, когда Мариано Диас уверенно пробил головой после подачи Дани Карвахаля. Но ближе к концу соперник отыгрался после удара с 11 метров от Херарда Морено - 1:1. Примечательно, что голы были единственными ударами в створ за 90 минут.

«Вильярреал» остается на втором месте, его сегодняшний соперник в двух очках позади.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Реал Мадрид, Вильярреал
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Комментарии (6)
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0
Misha_diablo_football
21 Ноября 2020, 21:02

Шанс для атлетов чтобы оторваться от двух супер клубов....

0
NOBODY
21 Ноября 2020, 20:49

нормальный гол, там офсайд был у игрока РМ, который непричастен к эпизоду с голом совершенно, чистый гол Реала, не надо сочинять

0
ARTUR
21 Ноября 2020, 21:34

гол правильный , но судья отмашку дал , тем самым дезиоринтировал игроков желтых

0
ARTUR
21 Ноября 2020, 20:26

про игру писать нечего , кто видел тот понимает , гол забили с подачи судьи , больше так ничего и не создали , заострю лишь момент замен , желтые проигрывают , делают замену , и матч идет в другом русле сразу же , и как итог гол , делает замены тактик и стратег Зидан -- и ничего , а ничего почему ?? потому что игроки плохие ?? нет , потому они выходят играть без плана , а просто освежить команду , а нужны корективы ,на которые как мне кажется Зидан не был способен никогда , если шло то шло ...

2
Underdog
21 Ноября 2020, 21:30

Был бы ЗЗ не азартным,то не возвращался. И остался бы величайшим тренером навечно. И много б книг было написано, и не переставали бы строить догадки о том как такое могло быть

2
ARTUR
21 Ноября 2020, 21:33

10000000000000000000000000000000000000 раз с тобой согласен , вошел бы в историю как величайший и непобедимый )) и была бы ему уважуха и почет

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