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Бензема, Рамос и Каземиро пропустят матч с «Вильярреалом»

21 Ноября 2020, 09:33,

Global Look Press

Тренерский штаб мадридского «Реала» определился с заявкой команды на предстоящий поединок десятого тура Примеры против «Вильярреала».

Как сообщила пресс-служба «королевского» клуба, в этом матче на поле не смогут появиться защитник и капитан команды Серхио Рамос, хавбек Каземиро, а также нападающий Карим Бензема.

Рамос и Бензема получили травмы, а Каземиро восстанавливается от последствий коронавируса.

Встреча между «Вильярреалом» и «Реалом» состоится в субботу, 21-го ноября, на стадионе «Эстадио де ла Керамика». Начало - 18:15 по московскому времени. Текстовую трансляцию матча проведет Liveresult.ru.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Реал Мадрид, Серхио Рамос, Карим Бензема, Каземиро
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