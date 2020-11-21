Бензема, Рамос и Каземиро пропустят матч с «Вильярреалом»

Тренерский штаб мадридского «Реала» определился с заявкой команды на предстоящий поединок десятого тура Примеры против «Вильярреала».

Как сообщила пресс-служба «королевского» клуба, в этом матче на поле не смогут появиться защитник и капитан команды Серхио Рамос, хавбек Каземиро, а также нападающий Карим Бензема.

Рамос и Бензема получили травмы, а Каземиро восстанавливается от последствий коронавируса.

Встреча между «Вильярреалом» и «Реалом» состоится в субботу, 21-го ноября, на стадионе «Эстадио де ла Керамика». Начало - 18:15 по московскому времени. Текстовую трансляцию матча проведет Liveresult.ru.