Бензема, Рамос и Каземиро пропустят матч с «Вильярреалом»

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21 Ноября 2020, 09:33,
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Тренерский штаб мадридского «Реала» определился с заявкой команды на предстоящий поединок десятого тура Примеры против «Вильярреала».
Как сообщила пресс-служба «королевского» клуба, в этом матче на поле не смогут появиться защитник и капитан команды Серхио Рамос, хавбек Каземиро, а также нападающий Карим Бензема.
Рамос и Бензема получили травмы, а Каземиро восстанавливается от последствий коронавируса.
Встреча между «Вильярреалом» и «Реалом» состоится в субботу, 21-го ноября, на стадионе «Эстадио де ла Керамика». Начало - 18:15 по московскому времени. Текстовую трансляцию матча проведет Liveresult.ru.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Реал Мадрид, Серхио Рамос, Карим Бензема, Каземиро