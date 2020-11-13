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«ПСЖ» сделает всё, чтобы подписать Рамоса

13 Ноября 2020, 22:03,

Global Look Press

Капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос оказался в сфере интересов «ПСЖ».

Про неопределенность в статусе 34-летнего испанского защитника, который провёл за мадридский клуб 660 игр и забил в них 100 голов, пишет El Chiringuito TV.

Первоочередным претендентом на испанскую звезду является «ПСЖ», способный платить Серхио Рамосу требуемую заработную плату.

Ранее несколько испанских ресурсов неоднократно сообщали об «очень высоких» шансах того, что защитник сменит команду.

Серхио Рамос перешёл из «Севильи» в «Реал» в 2005 году. Лидер обороны сборной Испании и «Реала» может стать свободным агентом в июне 2021 года.
Евро-Футбол.Ру Дмитрий Бутенко
Теги: Реал Мадрид, ПСЖ, Серхио Рамос
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