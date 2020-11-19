Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
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Азар и Милитао победили коронавирус

19 Ноября 2020, 18:46,

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Футболисты «Реала» Эден Азар и Эдер Милитао сдали отрицательные тесты на коронавирусную инфекцию, сообщает Marca. Бельгиец и бразилец имеют шансы сыграть в ближайшем матче команды в чемпионате Испании против «Вильярреала», который пройдёт в субботу, двадцать первого ноября.

Ранее работу с командой возобновил полузащитник Каземиро, который сдал положительный тест на коронавирус вместе с Азаром.

На текущую минуту «Реал» располагается на четвёртой позиции в турнирной таблице чемпионата Испании. Команда Зинедина Зидана является действующим чемпионом Ла Лиги.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Реал Мадрид, Эден Азар, Эдер Милитао
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