Зидан заявил Иско, что готов продать его

Испанский атакующий игрок «Реала» Иско Аларкон больше не входит в планы наставника «Реала» Зинедина Зидана. Об этом сообщает испанский ресурс El Confidencial.

Также сообщается, что между игроком и тренером состоялся разговор, в котором Зидан заявил о том, что он больше не заинтересован в игре Иско.

Он также предложил футболисту заняться поисками нового клуба.

Напомним, что не так давно Иско возразил Зидану отсутствием игрового времени, на что главный тренер ответил, будто это всё происки его амбиций.

В этом сезоне испанец сыграл в неполных 6 матчах, в не забил ни одного гола.