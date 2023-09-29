Аргентинский футболист Алехандро Гомес пополнил ряды «Монцы».

Сделку подтвердила пресс-служба итальянского клуба. 35-летний атакующий полузащитник перебрался в стан «красно-белых» на правах свободного агента. Аргентинец оставался без клубной прописки с момента расторжения контракта с «Севильей» перед закрытием летнего трансферного окна.

Алехандро Гомес ранее уже выступал в Италии: с 2010 по 2013 год он защищал цвета «Катании», а с 2014 по 2021 год был игроком «Аталанты». В общей сложности в активе чемпиона мира 66 забитых мячей и 80 результативных передач в 315 матчах Серии А.