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Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» дожал «Дженоа» благодаря спорному голу Пулишича, Жиру постоял на воротах

07 Октября 2023 • 23:50 Комментировать
Сассуоло
0:1
Монца

После потери очков «Интером» «Милан» претендовал на единоличное лидерство, но для этого нужно было обыграть на выезде «Дженоа». Генуэзцы сделали ставку на удержание нулей на табло и очень долго преуспевали в этом. Тео Эрнандес пробивал из-за пределов штрафной, не попал. Алессандро Флоренци прицельно навесил на дальний угол вратарской, Рафаэл Леау переправил мяч в створ, но голкипер выручил. У соперника хорошая попытка Раду Дрэгушина с рикошетом, но и здесь вратарь на месте. В концовке Юнус Муса справа доставил мяч в центр штрафной, и Кристиан Пулишич вторым касанием вогнал мяч в сетку - 0:1. При этом бьющий игрок коснулся мяча рукой, но гол все равно засчитан. В компенсированное время удален голкипер гостей Майк Меньян, который за пределами штрафной сыграл головой и снес соперника. В рамку встал Оливье Жиру. Альберт Гудмундссон со штрафного обвел стенку и попал в штангу. На 14-й добавленной минуте удаление и у Хосепа Мартинеса.

«Милан» лидирует, набрав 21 очко из 24 возможных. «Дженоа» делит 13-е место.

Протокол игры  
Сассуоло0:1Монца
  66'Коломбо Лоренцо (0:1)
Консильи АндреаТольян ЙеремиЭрлич МартинНето Руан 68' (Феррари Джанмарко ( 68') Винья Матиас 60' (Мулаттьери Самуэле ( 60') Энрике Матеус 82' (Кастильехо Самуэль ( 82') Болока ДаниэльБерарди ДоменикоТорстведт Кристиан 46' (Байрами Недим ( 46') Лорьенте АрманПинамонти Андреа 60' (Педерсен Маркус Гольмгрен ( 60')
Запасные: Пеголо ДжанлукаСейде Эмиль КонрадсенВольпато КристианКраньо АлессиоОбьянг ПедроМиссори ФилиппоДефрель ГрегореРачич Урош
Ди Грегорио МикелеКальдирола ЛукаМари ПаблоКарбони Андреа 53' (Мачин Хосе ( 53') Чиурриа ПатрикКирьякопулос Георгиос 76' (Гомес Алехандро Папу ( 76') Пессина Маттео 53' (Д'Амброзио Данило ( 53') Гальярдини РобертоКолпани Андреа 71' (Биринделли Самуэле ( 71') Мота Дани 71' (Виньято Самуэле ( 71') Коломбо Лоренцо
Запасные: Читтадини ДжорджоКарбони ВалентинАкпа-Акпро Жан-ДаниэльСоррентино АлессандроКарбони ФранкоМарич МиркоПерейра Педру IIГори СтефаноДонати Джулио
02 октября. Стадион "Читта-дель-Триколоре".

 

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