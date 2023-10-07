«Милан» дожал «Дженоа» благодаря спорному голу Пулишича, Жиру постоял на воротах

После потери очков «Интером» «Милан» претендовал на единоличное лидерство, но для этого нужно было обыграть на выезде «Дженоа». Генуэзцы сделали ставку на удержание нулей на табло и очень долго преуспевали в этом. Тео Эрнандес пробивал из-за пределов штрафной, не попал. Алессандро Флоренци прицельно навесил на дальний угол вратарской, Рафаэл Леау переправил мяч в створ, но голкипер выручил. У соперника хорошая попытка Раду Дрэгушина с рикошетом, но и здесь вратарь на месте. В концовке Юнус Муса справа доставил мяч в центр штрафной, и Кристиан Пулишич вторым касанием вогнал мяч в сетку - 0:1. При этом бьющий игрок коснулся мяча рукой, но гол все равно засчитан. В компенсированное время удален голкипер гостей Майк Меньян, который за пределами штрафной сыграл головой и снес соперника. В рамку встал Оливье Жиру. Альберт Гудмундссон со штрафного обвел стенку и попал в штангу. На 14-й добавленной минуте удаление и у Хосепа Мартинеса.

«Милан» лидирует, набрав 21 очко из 24 возможных. «Дженоа» делит 13-е место.