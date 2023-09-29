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Чемпионат Италии. Серия А

Алехандро Гомес: «Несколько лет назад я пообещал Галлиани, что перейду в «Монцу»

29 Сентября 2023 • 23:22 Комментировать
Сассуоло
...
Монца
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02.10 19:30

Новичок «Монцы» Алехандро Гомес прокомментировал своё возвращение в итальянский футбол.

35-летний аргентинец, известный по выступлениям за «Аталанту», перешёл в «Монцу» на правах свободного агента. Контракт чемпиона мира рассчитан до конца текущего сезона.

«Я отказал многим зарубежным клубам, поскольку ждал предложения из Италии. Здесь я чувствую себя как дома, и это важно. Я всегда считал Серию А одной из трёх сильнейших лиг в мире. 

Я давно знаком с Адриано [Галлиани]. Несколько лет назад, когда мы завтракали на Ибице, я пообещал ему, что однажды перейду в «Монцу». Это было предначертано судьбой», – приводит Football Italia слова Гомеса.

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Евро-Футбол.Ру,
Адриано Галлиани Алехандро Гомес Монца
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