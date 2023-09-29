Алехандро Гомес: «Несколько лет назад я пообещал Галлиани, что перейду в «Монцу»

Новичок «Монцы» Алехандро Гомес прокомментировал своё возвращение в итальянский футбол.

35-летний аргентинец, известный по выступлениям за «Аталанту», перешёл в «Монцу» на правах свободного агента. Контракт чемпиона мира рассчитан до конца текущего сезона.

«Я отказал многим зарубежным клубам, поскольку ждал предложения из Италии. Здесь я чувствую себя как дома, и это важно. Я всегда считал Серию А одной из трёх сильнейших лиг в мире.

Я давно знаком с Адриано [Галлиани]. Несколько лет назад, когда мы завтракали на Ибице, я пообещал ему, что однажды перейду в «Монцу». Это было предначертано судьбой», – приводит Football Italia слова Гомеса.