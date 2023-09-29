«Ювентус» предлагал «Сассуоло» 20 млн евро и своего игрока в обмен на Берарди

«Ювентус» и «Сассуоло» не смогли согласовать условия перехода Доменико Берарди в летнее трансферное окно.

Как известно, туринский гранд пытался приобрести 29-летнего вингера в августе, но так и не убедил руководство «нероверди». По данным TMW, «старая синьора» предлагала за Берарди 20 млн евро плюс Матиаса Суле либо Самуэля Илинга. «Сассуоло» был согласен на обмен, но потребовал за свою звезду 27 млн евро – «Ювентус» такие условия не устроили.

В текущем сезоне Доменико Берарди записал в свой актив четыре забитых мяча и одну результативную передачу в четырёх матчах Серии А. В недавней встрече с «Ювентусом», завершившейся победой «Сассуоло» со счётом 4:2, футболист отметился одним взятием ворот.