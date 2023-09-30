Берарди остаётся на радаре у «Ювентуса»

Полузащитник «Сассуоло» Доменико Берарди остаётся на радаре у туринского «Ювентуса». Издание La Gazzetta dello Sport сообщает, что итальянец по-прежнему интересен «старой синьоре».

В январское трансферное окно команда Массимилиано Аллегри может предпринять очередную попытку приобрести Берарди. Летом «Сассуоло» отказался отпускать своего лидера, потребовав за него около 35 миллионов евро.

Напомним, Берарди недавно забил в ворота «Ювентуса» в матче итальянской Серии А. На счету 29-летнего полузащитника уже 4 гола и одна результативная передача в четырёх матчах чемпионата.