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Чемпионат Италии. Серия А

Гол Коломбо позволил «Монце» обыграть «Сассуоло»

02 Октября 2023 • 21:29 Комментировать
Сассуоло
0:1
Монца
окончен

«Сассуоло» и «Монца» провели матч седьмого тура Серии А. Первый реальный момент создан на 45-й минуте, когда в выгодной позиции находился Арман Льоренте, но удар получился неточным. Еще один шанс упустил уже Георгиос Кирьякопулос, также промах. Ключевым моментом стал прорыв Лоренцо Коломбо, который сам же и завершил атаку голевым ударом - 0:1. Коломбо оформил дубль на 86-й минуте, но ВАР показал, что был офсайд.

«Монца» впервые победила с августа и с 9 очками настигла соперника на девятом месте.

Протокол игры  
Сассуоло0:1Монца
  66'Коломбо Лоренцо (0:1)
Консильи АндреаТольян ЙеремиЭрлич МартинНето Руан 68' (Феррари Джанмарко ( 68') Винья Матиас 61' (Мулаттьери Самуэле ( 61') Энрике Матеус 82' (Кастильехо Самуэль ( 82') Болока ДаниэльБерарди ДоменикоТорстведт Кристиан 46' (Байрами Недим ( 46') Лорьенте АрманПинамонти Андреа 61' (Педерсен Маркус Гольмгрен ( 61')
Запасные: Пеголо ДжанлукаСейде Эмиль КонрадсенВольпато КристианКраньо АлессиоОбьянг ПедроМиссори ФилиппоДефрель ГрегореРачич Урош
Ди Грегорио МикелеКальдирола ЛукаМари ПаблоКарбони Андреа 53' (Мачин Хосе ( 53') Чиурриа ПатрикКирьякопулос Георгиос 76' (Гомес Алехандро Папу ( 76') Пессина Маттео 53' (Д'Амброзио Данило ( 53') Гальярдини РобертоКолпани Андреа 71' (Биринделли Самуэле ( 71') Мота Дани 71' (Виньято Самуэле ( 71') Коломбо Лоренцо
Запасные: Читтадини ДжорджоКарбони ВалентинАкпа-Акпро Жан-ДаниэльСоррентино АлессандроКарбони ФранкоМарич МиркоПерейра Педру IIГори СтефаноДонати Джулио
02 октября. Стадион "Читта-дель-Триколоре".

 

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