Гол Коломбо позволил «Монце» обыграть «Сассуоло»

«Сассуоло» и «Монца» провели матч седьмого тура Серии А. Первый реальный момент создан на 45-й минуте, когда в выгодной позиции находился Арман Льоренте, но удар получился неточным. Еще один шанс упустил уже Георгиос Кирьякопулос, также промах. Ключевым моментом стал прорыв Лоренцо Коломбо, который сам же и завершил атаку голевым ударом - 0:1. Коломбо оформил дубль на 86-й минуте, но ВАР показал, что был офсайд.
«Монца» впервые победила с августа и с 9 очками настигла соперника на девятом месте.
Протокол игры
|66'Коломбо Лоренцо (0:1)
Консильи Андреа•Тольян Йереми•Эрлич Мартин•Нето Руан68' (Феррари Джанмарко (68') •Винья Матиас61' (Мулаттьери Самуэле (61') •Энрике Матеус82' (Кастильехо Самуэль (82') •Болока Даниэль•Берарди Доменико•Торстведт Кристиан46' (Байрами Недим (46') •Лорьенте Арман•Пинамонти Андреа61' (Педерсен Маркус Гольмгрен (61')
Ди Грегорио Микеле•Кальдирола Лука•Мари Пабло•Карбони Андреа53' (Мачин Хосе (53') •Чиурриа Патрик•Кирьякопулос Георгиос76' (Гомес Алехандро Папу (76') •Пессина Маттео53' (Д'Амброзио Данило (53') •Гальярдини Роберто•Колпани Андреа71' (Биринделли Самуэле (71') •Мота Дани71' (Виньято Самуэле (71') •Коломбо Лоренцо
02 октября. Стадион "Читта-дель-Триколоре".
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