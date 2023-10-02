Гол Коломбо позволил «Монце» обыграть «Сассуоло»

«Сассуоло» и «Монца» провели матч седьмого тура Серии А. Первый реальный момент создан на 45-й минуте, когда в выгодной позиции находился Арман Льоренте, но удар получился неточным. Еще один шанс упустил уже Георгиос Кирьякопулос, также промах. Ключевым моментом стал прорыв Лоренцо Коломбо, который сам же и завершил атаку голевым ударом - 0:1. Коломбо оформил дубль на 86-й минуте, но ВАР показал, что был офсайд.

«Монца» впервые победила с августа и с 9 очками настигла соперника на девятом месте.