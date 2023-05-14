«Фиорентина» не оставила шансов конкурентам из «Удинезе»

В 35-м туре Серии А «Фиорентина» и «Удинезе» спорили за право подняться на восьмое место. Хозяева постоянно искали счастья у чужих ворот, вот только в основном удары шли мимо. Правда, были и попадания в сетку. Гаэтано Кастровилли на седьмой минуте стал автором победного гола, а точку поставил на 90-й минуте Джакомо Бонавентура - 2:0.

«Фиалки» делят восьмое место, соперник - 11-е.