«Фиорентина» не оставила шансов конкурентам из «Удинезе»

В 35-м туре Серии А «Фиорентина» и «Удинезе» спорили за право подняться на восьмое место. Хозяева постоянно искали счастья у чужих ворот, вот только в основном удары шли мимо. Правда, были и попадания в сетку. Гаэтано Кастровилли на седьмой минуте стал автором победного гола, а точку поставил на 90-й минуте Джакомо Бонавентура - 2:0.
«Фиалки» делят восьмое место, соперник - 11-е.
Протокол игры
|(1:0) Кастровилли Гаэтано7'
|(2:0) Бонавентура Джакомо90'
Черофолини Микеле•Венути Лоренцо 73'75' (Додо Домилсон (75') •Миленкович Никола• 69'Роша Игор II•Бираги Кристиано 45'60' (Терзич Алекса (60') •Кастровилли Гаэтано•Дункан Альфред60' (Мандрагора Роландо (60') •Иконе Жонатан46' (Гонсалес Николас (46') •Барак Антонин71' (Бонавентура Джакомо (71') • 90'Брекало Йосип•Куаме Кристиан
Сильвестри Марко•Бекао Родриго• 90'Бийол Яка•Перес Неуэн•Эбоселе Фести 42'61' (Удоги Дестини (61') •Самарджич Лазар84' (Пафунди Симоне (84') •Уолас Соуза• 45'Ловрич Санди77' (Vivaldo (77') •Зеегелаар Марвин 58'61' (Арслан Толгай-Али (61') •Перейра Роберто•Несторовски Илья
14 мая. Стадион "Артемио Франки" (Флоренция).
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