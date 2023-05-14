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Чемпионат Италии. Серия А

«Фиорентина» не оставила шансов конкурентам из «Удинезе»

14 Мая 2023 • 18:09 Комментировать
Фиорентина
2:0
Удинезе
окончен

В 35-м туре Серии А «Фиорентина» и «Удинезе» спорили за право подняться на восьмое место. Хозяева постоянно искали счастья у чужих ворот, вот только в основном удары шли мимо. Правда, были и попадания в сетку. Гаэтано Кастровилли на седьмой минуте стал автором победного гола, а точку поставил на 90-й минуте Джакомо Бонавентура - 2:0.

«Фиалки» делят восьмое место, соперник - 11-е.

Протокол игры  
Фиорентина2:0Удинезе
(1:0) Кастровилли Гаэтано7'  
(2:0) Бонавентура Джакомо90'  
Черофолини МикелеВенути Лоренцо  73' 75' (Додо Домилсон ( 75') Миленкович Никола  69'Роша Игор IIБираги Кристиано  45' 60' (Терзич Алекса ( 60') Кастровилли ГаэтаноДункан Альфред 60' (Мандрагора Роландо ( 60') Иконе Жонатан 46' (Гонсалес Николас ( 46') Барак Антонин 71' (Бонавентура Джакомо ( 71'  90') Брекало ЙосипКуаме Кристиан
Запасные: Раньери ЛукаКайоде МайклМартинес Лукас IIСоттиль РикардоЙович ЛукаАмрабат СофьянБьянко АлессандроТерраччиано ПьетроСапонара Риккардо
Сильвестри МаркоБекао Родриго  90'Бийол ЯкаПерес НеуэнЭбоселе Фести  42' 61' (Удоги Дестини ( 61') Самарджич Лазар 84' (Пафунди Симоне ( 84') Уолас Соуза  45'Ловрич Санди 77' (Vivaldo ( 77') Зеегелаар Марвин  58' 61' (Арслан Толгай-Али ( 61') Перейра РобертоНесторовски Илья
Запасные: Товен ФлорьянПаделли ДаниэлеБута ЛеонардуМасина АдамПьяна ЭдоардоАбанква Джеймс
14 мая. Стадион "Артемио Франки" (Флоренция).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Удинезе Фиорентина
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