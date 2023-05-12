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Чемпионат Италии. Серия А

У «Фиорентины» - одна победа в восьми матчах, ранее «фиалки» не проигрывали два месяца

12 Мая 2023 • 00:21 Комментировать
Фиорентина
...
Удинезе
1 1.95 X 3.60 2 3.75
14.05 16:00

Кажется, итальянская «Фиорентина» после резкого взлёта переживает глубокий спад. У флорентийской команды – всего одна победа за последние восемь официальных матчей. В них «фиалки» продолжали борьбу на три фронта – в рамках Серии А, Кубка Италии и Лиги конференций УЕФА.

Что любопытно, до 20 апреля текущего года у «Фиорентины» была отличная серия без поражений из 14 матчей кряду. Она длилась с 16 февраля и насчитывала 11 побед и три ничьих.

Напомним, прошедшим вечером «Фиорентина» уступила дома швейцарскому «Базелю» в рамках Лиги конференций – 1:2. Ответная встреча в этой паре ожидает нас 18 мая, это четверг следующей недели.

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Фиорентина
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