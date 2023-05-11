Антич: «Кокорин сможет заиграть в «Фиорентине», если захочет»

Защитник «Химок» Никола Антич поделился мнением о возможном возвращении российского нападающего Александра Кокорина в итальянскую «Фиорентину». Напомним, что сейчас 32-летний футболист выступает за кипрский «Арис» на правах аренды.

«Сможет ли он всё же заиграть в «Фиорентине»? Может, если захочет. Качественный игрок. Но только если захочет», — приводит слова Антича «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне Кокорин провёл за «Арис» 28 матчей, в которых забил 13 голов и отдал шесть результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает бывшего игрока сборной России в 800 тысяч евро.