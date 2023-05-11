Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Антич: «Кокорин сможет заиграть в «Фиорентине», если захочет»

11 Мая 2023 • 09:28 Комментировать (3)
Фиорентина
...
Удинезе
14.05 16:00

Защитник «Химок» Никола Антич поделился мнением о возможном возвращении российского нападающего Александра Кокорина в итальянскую «Фиорентину». Напомним, что сейчас 32-летний футболист выступает за кипрский «Арис» на правах аренды.

«Сможет ли он всё же заиграть в «Фиорентине»? Может, если захочет. Качественный игрок. Но только если захочет», — приводит слова Антича «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне Кокорин провёл за «Арис» 28 матчей, в которых забил 13 голов и отдал шесть результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает бывшего игрока сборной России в 800 тысяч евро.

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Химки Фиорентина Арис Александр Кокорин Никола Антич
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ФИОРЕНТИНА УДИНЕЗЕ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (2)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
FORZAYOU
11 Мая 2023 в 10:24
На балалайке
Валерий Валерий
11 Мая 2023 в 09:57
хахахаха....вечно "подающий надежды" может где то заиграть)))))
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 11 Мая
10:57 · Россия. Премьер-лига
Билялетдинов: «Локомотиву» сейчас не найти нападающего лучше Дзюбы»
10:45 · Россия. Премьер-лига
Ерохин: «Спартак» заслуживал большего в матче с «Зенитом»
10:32 · Россия. Премьер-лига
Дуглас Сантос: «Зенит» выполнил свою задачу на сезон»
10:28 · Россия. Премьер-лига
Антич: «Хотелось бы получить российское гражданство, чем я хуже Малкома и Клаудиньо?»
10:25 · Россия. Премьер-лига
Абаев: «Локомотив» в следующем году будет претендовать на самые высокие места»
10:15 · Россия. Премьер-лига
Дуглас Сантос: «Я всё ещё мечтаю играть за сборную Бразилии»
10:08 · Россия. Премьер-лига
«Локомотив» поздравил Сёмина с днём рождения
09:59 · Россия. Премьер-лига
Президент «Торпедо» верит в то, что команда сможет остаться в Премьер-лиге
09:28 · Россия. Премьер-лига
Антич: «Кокорин сможет заиграть в «Фиорентине», если захочет» 3
09:26 · Россия. Премьер-лига
Чернов - о матче с «Зенитом»: «Ошибка Селихова никак на игру не повлияла»
09:19 · Россия. Премьер-лига
Чернов рассказал, что нужно «Спартаку» для попадания в топ-3 РПЛ
09:18 · Россия. Премьер-лига
Озбилиз: «Каждая игра даётся «Спартаку» тяжело, но уверенность и характер остались»
10 Мая
23:38 · Россия. Премьер-лига
Селюк полагает, что «Зенит» летом не покинут латиноамериканские легионеры
23:25 · Россия. Премьер-лига
Дьяков уверен, что «Зенит» выиграл бы РПЛ и с другим тренером 1
23:15 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» анонсировал церемонию награждения команды официально
Все новости
Рекомендуем