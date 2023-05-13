Амрабат летом будет стоить 5-6 миллионов евро

Полузащитник «Фиорентины» Софьян Амрабат в грядущее трансферное окно будет доступен за мизерную цену. Как сообщает журналист Хави Мигель, марокканца можно будет приобрести за 5-6 миллионов евро. Это связано с тем, что контракт футболиста истекает в конце следующего сезона.

В услугах хавбека заинтересованы многие клубы, но если говорить о желании самого Амрабата, марокканец предпочитает перейти в каталонскую «Барселону». Полузащитник также находится на радаре у клубов из Английской премьер-лиги.

Напомним, «Барселона» рассматривает Софьяна в качестве замены своему опорному полузащитнику Серхио Бускетсу, который в конце сезона уйдёт на правах свободного агента.