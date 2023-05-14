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Чемпионат Италии. Серия А

В «Салернитане» довольны работой Соузы и готовы сохранить тренера слухи

14 Мая 2023 • 00:53 Комментировать
Рома
...
Салернитана
22.05 19:30

В середняке Серии А «Салернитане» довольны работой главного тренера клуба Пауло Соузы. По информации Calcionews24, боссы клуба готовы продлить контракт с португальским тренером.

Напомним, Соузе удалось практически спасти клуб от вылета в Серию Б. На данный момент «морским конькам» понижение в классе почти не страшно – у клуба 15 место и 38 набранных очков за три тура до конца чемпионата Италии. Отрыв от зоны вылета составляет восемь баллов. А в текущем, 35-м туре лиги подопечные Соузы обыграли с минимальным счётом «Аталанту» из Бергамо - 1:0.

Соуза возглавил «Салернитану» 15 февраля, подписав краткосрочное соглашение до конца текущего сезона.

 

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Паулу Соуза Салернитана
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РОМА САЛЕРНИТАНА
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