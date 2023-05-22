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Чемпионат Италии. Серия А

«Рома» едва не проиграла «Салернитане»

22 Мая 2023 • 21:34 Комментировать (1)
Рома
2:2
Салернитана
окончен

В предпоследнем матче 36-го тура Серии А «Рома» принимала «Салернитану». Если «волки» ведут борьбу за еврокубки, то соперник уже лишен мотивации. Уже в дебюте после заброса мяча из глубины поля Антонио Кандрева в касание в прыжке переправил мяч в сетку. Римляне же в первом тайме свои моменты запарывали, пробивая мимо, а гол Рожера Ибаньеса после подачи корнера отменили из-за игры рукой. Сразу после перерыва Лоренцо Пеллегрини бил со штрафного, вратарь выручил, но Стефан эль-Шаарави оказался первым на добивании. Соперник быстро забил в ответ, у вратарской Булайе Диа пяткой протолкнул мяч в цель. «Рома» во второй раз отыгралась незадолго до финального свистка - после подачи углового мяч застрял у ворот гостей, и Неманья Матич здорово пробил.

2:2, «Рома» идет на седьмом месте, продлив серию без побед. Соперник - 14-й.

Протокол игры  
Рома2:2Салернитана
  12'Кандрева Антонио (0:1)
(1:1) Эль-Шаарави Стефан47'  
  54'Диа Булайе (1:2)
(2:2) Матич Неманья83'  
Патрисиу РуйБове ЭдоардоСмоллинг КрисИбаньес Рожер 46' (Льоренте Диего ( 46') Залевски НиколаЭль-Шаарави СтефанТахирович Бенджамин 46' (Пеллегрини Лоренцо ( 46') Камара Мохамед III 74' (Кристанте Бриан ( 74') Сольбаккен Ола 46' (Матич Неманья ( 46') Вейналдум Джорджиньо 67' (Абрахам Тэмми ( 67') Белотти Андреа
Запасные: Боер ПьетроДарбо ЭбримаВольпато КристианКерубини ЛуиджиМанчини ДжанлукаСвилар МилеМиссори Филиппо
Очоа Гильермо  85'Данилюк Флавиус  87'Дьомбер Норберт  69' 71' (Де Вильена Тонни ( 71') Пирола Лоренцо 78' (Трост-Эконг Виллиам ( 78') Кастанос Григорис 59' (Маццокки Паскуале ( 59') Брадарич ДомагойКулибали ЛассанаБохинен Эмиль 71' (Ловато Маттео ( 71') Кандрева Антонио 78' (Ботхейм Эрик ( 78') Диа БулайеПёнтек Кшиштоф
Запасные: Бронн ДиланБонаццоли ФедерикоЧрнигой ДоменНиколусси Кавилья ХансМаджоре ДжулиоФиорилло ВинченцоСамбья СаломонЕрволино Антонио ПиоСепе Луиджи
22 мая. Стадион "Стадио Олимпико" (Рим).

 

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Комментарии (1)
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cjshilmgi6h
22 Мая 2023 в 22:29
протолкнул мяч в цель.!!!!!
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Окончен
Рома Рома
Салернитана Салернитана
2
2
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