«Рома» едва не проиграла «Салернитане»

В предпоследнем матче 36-го тура Серии А «Рома» принимала «Салернитану». Если «волки» ведут борьбу за еврокубки, то соперник уже лишен мотивации. Уже в дебюте после заброса мяча из глубины поля Антонио Кандрева в касание в прыжке переправил мяч в сетку. Римляне же в первом тайме свои моменты запарывали, пробивая мимо, а гол Рожера Ибаньеса после подачи корнера отменили из-за игры рукой. Сразу после перерыва Лоренцо Пеллегрини бил со штрафного, вратарь выручил, но Стефан эль-Шаарави оказался первым на добивании. Соперник быстро забил в ответ, у вратарской Булайе Диа пяткой протолкнул мяч в цель. «Рома» во второй раз отыгралась незадолго до финального свистка - после подачи углового мяч застрял у ворот гостей, и Неманья Матич здорово пробил.

2:2, «Рома» идет на седьмом месте, продлив серию без побед. Соперник - 14-й.