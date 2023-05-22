Кандрева не собирается заканчивать карьеру

Ветеран итальянского футбола Антонио Кандрева, текущий сезон проводящий в «Салернитане», не собирается вешать бутсы на гвоздь и намерен выступать и в следующем сезоне. По его словам, продление контракта является автоматическим в связи с тем, что клуб остается в высшей лиге.

- С сохранением места в Серии А мой контракт с «Салернитаной». Мне очень нравится тут, болельщики всячески поддерживают меня, и я чувствую это все время, не только после гола или голевой передачи. Чувствуется положительный настрой, энтузиазм, - цитирует слова Кандревы итальянское издание La Gazzetta Dello Sport.

В понедельник «Салернитана» сыграет с «Ромой».