«Рома» предложила Н'Дика контракт до 2027 года

Итальянская «Рома» две недели назад провела позитивную встречу с защитником франкфуртского «Айнтрахта» Эваном Н'Дика. Как сообщает в социальных сетях журналист Николо Скира, «джаллоросси» предложили футболисту контракт до 2027 года с зарплатой в размере 2,5 миллионов евро в год.

Источник сообщает, что команда Жозе Моуринью хочет закрыть сделку по трансферу француза в самое ближайшее время. Напомним, у Н'Дика в конце сезона заканчивается контракт с «Айнтрахтом», поэтому «Роме» он может достаться совершенно бесплатно.

Н'Дика ранее также находился на радаре у каталонской «Барселоны», но «сине-гранатовые» в последнее время охладели к 23-летнему центральному защитнику «Айнтрахта».