Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

«Рома» предложила Н'Дика контракт до 2027 года

17 Мая 2023 • 12:03 Комментировать
Шальке 04
...
Айнтрахт Фр
20.05 16:30

Итальянская «Рома» две недели назад провела позитивную встречу с защитником франкфуртского «Айнтрахта» Эваном Н'Дика. Как сообщает в социальных сетях журналист Николо Скира, «джаллоросси» предложили футболисту контракт до 2027 года с зарплатой в размере 2,5 миллионов евро в год.

Источник сообщает, что команда Жозе Моуринью хочет закрыть сделку по трансферу француза в самое ближайшее время. Напомним, у Н'Дика в конце сезона заканчивается контракт с «Айнтрахтом», поэтому «Роме» он может достаться совершенно бесплатно.

Н'Дика ранее также находился на радаре у каталонской «Барселоны», но «сине-гранатовые» в последнее время охладели к 23-летнему центральному защитнику «Айнтрахта».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Рома Айнтрахт Франкфурт Эван Н'Дика трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ШАЛЬКЕ 04 АЙНТРАХТ ФР
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 17 Мая
13:29 · Германия. Бундеслига
«Бавария» давно в курсе об интересе «Барселоны» и «Реала» к Киммиху
12:09 · Англия. Премьер-лига
Агент Джаки провёл переговоры с руководством «Арсенала» касательно ухода своего клиента
12:03 · Германия. Бундеслига
«Рома» предложила Н'Дика контракт до 2027 года
11:41 · Англия. Премьер-лига
Тухель хочет видеть Райса в «Баварии»
11:34 · Германия. Бундеслига
«Бавария» показала новую домашнюю форму фото
10:25 · Германия. Бундеслига
Защитник «Боруссии» может усилить «Атлетико»
09:24 · Германия. Бундеслига
Гендиректор «Реала» на этой неделе прилетит в Дортмунд на переговоры по Беллингему
02:54 · Германия. Бундеслига
«Барселона» нацелилась на звезду «Баварии» слухи
02:00 · Англия. Премьер-лига
В «Баварии» обсудили возможное подписание двух звёзд «Челси»
16 Мая
21:52 · Германия. Бундеслига
Известны три претендента на Азмуна в случае ухода иранца из «Байера» слухи
20:32 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» определился с альтернативой Рабио
20:30 · Германия. Бундеслига
​«Вы шутите?» Агент рассказал о реакции Нагельсманна на увольнение из «Баварии»
20:25 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» принял решение по Мане слухи
19:15 · Англия. Премьер-лига
​«Байер» заплатит за Джаку 15 млн евро, контракт почти согласован 1
17:50 · Германия. Бундеслига
​«Реал» готовит официальное предложение по Беллингему
Все новости
Рекомендуем