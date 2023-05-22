Моуринью поздравил российского теннисиста Медведева

В воскресенье главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью посетил финальный матч теннисного турнира на грунте в Риме. В нём россиянин Даниил Медведев в двух сетах обыграл датчанина Руне Хольгера.

Моуринью посвятил публикацию в социальных сетях своему походу на теннисный матч. Среди прочего, португальский тренер поздравил Медведева с победой.

«Отличное воскресенье. Поздравляю Медведева, а Хольгера ждёт большое будущее», - написал Моуринью.

В понедельник вечером «Рома» проведёт домашний матч чемпионата Италии против «Салернитаны». Не пропустите текстовую трансляцию на портале LiveResult.