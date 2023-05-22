«Рома» - «Салернитана»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

В рамках 36-го тура чемпионата Италии по футболу «Рома» принимает «Салернитану».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Рома - Салернитана
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Протокол игры
Патрисиу Руй•Бове Эдоардо•Смоллинг Крис•Ибаньес Рожер•Залевски Никола•Эль-Шаарави Стефан•Тахирович Бенджамин•Камара Мохамед III•Сольбаккен Ола•Вейналдум Джорджиньо•Белотти Андреа
Очоа Гильермо•Данилюк Флавиус•Дьомбер Норберт•Пирола Лоренцо•Кастанос Григорис•Брадарич Домагой•Кулибали Лассана•Бохинен Эмиль•Диа Булайе•Кандрева Антонио•Пёнтек Кшиштоф
22 мая. Стадион "Стадио Олимпико" (Рим).
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