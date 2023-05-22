Моуринью готовится провести свой 150-й матч в Серии А

Тридцать шестой тур итальянского чемпионата заканчивается в понедельник двумя матчами - «Эмполи» примет туринский «Ювентус», а «Рома» сыграет дома с «Салернитаной».

Для наставника римского клуба, португальского специалиста Жозе Моуринью, это будет юбилейный, 150-й матч в итальянском чемпионате. Большую часть из них он провел, конечно же, у руля «Интера», с которым в 2010 году стал чемпионом страны и даже взял Лигу чемпионов и Кубок Италии.

В настоящий момент «Рома» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии, помимо игры с «Салернитаной», ей предстоят также матчи с «Фиорентиной» и «Специей».