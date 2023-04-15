Иммобиле: «Мне не хватало гола»

В матче тридцатого тура итальянского чемпионата «Лацио» обыграл в гостях «Специю», забив три мяча. Первый из них забил Чиро Иммобиле - как оказалось, это был его десятый гол в нынешнем чемпионате. После игры нападающий прокомментировал итоги матча.

- Мне не хватало гола. Этот год чуть неудачный из-за моих травм. К счастью, команда смогла справиться с моим отсутствием, но в заключительной части чемпионата я помогу команде всем, чем могу, - пообещал Иммобиле, слова которого цитирует cittaceleste.it.

В следующем туре итальянского чемпионата «Лацио» примет в домашнем матче «Торино» - клуб, в котором Иммобиле играл ранее, в начальной стадии своей карьеры.