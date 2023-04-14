​«Лацио» намерен продлить контракт Фелипе Андерсона до 2027 года

В стане «Лацио» очень довольны выступлениями Фелипе Андерсона, руководство клуба считает, что бразилец буквально возродился в последнее время, а потому готово предложить ему новое соглашение. Его срок будет рассчитан до 2027 года, сообщает cittaceleste.it, когда игроку будет 34 года.

Это хороший подарок как раз на очередной день рождения игрока - уже завтра, в субботу, бразильцу исполнится 29 лет. Напомним, что сейчас Фелипе Андерсон проводит свой второй карьерный отрезок в «Лацио», ранее он выступал за клуб в период с 2013 по 2018 год.

В настоящий момент «Лацио» сражается со «Специей» в матче очередного тура Серии А.