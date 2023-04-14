«Лацио» готов продлить контракт Педро ещё как минимум на год

Испанский нападающий Педро, памятный по выступлениям за «Барселону» периода ее расцвета при Месси и Гвардиоле, готов провести еще как минимум один сезон в итальянском чемпионате Серии А. Об этом общественности сообщил наставник клуба Маурицио Сарри:

- Я говорил с Педро на эту тему. Он готов остаться с нами еще как минимум на один год, - цитирует слова Сарри cittaceleste.it.

Это означает, что Педро сможет вернуться в Лигу чемпионов, если «Лацио» продолжит выступать в том же духе - а прямо сейчас команда крупно обыгрывает в очередном туре Серии А «Специю», закрепляясь на втором месте в турнирной таблице.