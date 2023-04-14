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Чемпионат Италии. Серия А

«Лацио» разгромил «Специю» и оторвался от конкурентов

14 Апреля 2023 • 23:43 Комментировать
Специя
0:3
Лацио
окончен

В 30-м туре Серии А «Лацио» гостил у «Специи» и сделал весомую заявку как минимум на второе место по итогам сезона. При этом в дебюте хозяева были близки к успеху, Мехди Бурабия в касание проталкивал мяч в цель - перекладина, Мбала Нзола с близкого расстояния не попал в створ. В похожей ситуации Чиро Иммобиле не смог переиграть голкипера. Но звездный форвард добился своего с пенальти, а также запорол практически выход на пустые ворота, не подстроившись под мяч. После перерыва Фелипе Андерсон метким ударом завершил эффектную издевательскую атаку гостей. В концовке «Специя» осталась вдесятером и пропустила снова, в контратаке Маркос Антонио убежал один на один с вратарем и обыграл его - 3:0.

«Лацио» проигрывает лидеру 13 очков и имеет запас от третьего места в восемь баллов. Соперник четвертый с конца.

Протокол игры  
Специя0:3Лацио
  36'Иммобиле Чиро (0:1)
  52'Андерсон Фелипе (0:2)
  89'Антонио Маркос (0:3)
Дронговски БартломейАмьен-Аду КельвенВисневски ПшемыславАмпаду Этан  33'  84'Николау Димитрис 62' (Реца Аркадиуш ( 62') Экдаль АльбинЭспозито СальватореБурабия Мехди 62' (Мальдини Даниэль ( 62') Верде Даниэле 76' (Шомуродов Элдор ( 76') Нзола М'БалаГьяси Эммануэль  30' 62' (Агудело Кевин ( 62')
Запасные: Кальдара МаттиаКоваленко ВикторЗут ЙерунЦипот ТиоСала ЯкопоКроллис РаймондсМаркетти ФедерикоФеррер Сальвадор
Проведель ИванМарушич АдамПатрикРоманьоли Алессио  83'Хюсай ЭльсейдМилинкович-Савич СергейКатальди Данило  71' 80' (Антонио Маркос ( 80'  81') Альберто ЛуисАндерсон ФелипеИммобиле Чиро 69' (Педро Родригес ( 69') Дзакканьи Маттиа 88' (Канчельери Маттео ( 88'  89')
Запасные: Максимиану ЛуишАдамонис МарюсБертини МаркоБашич ТомаРаду СтефанПеллегрини ЛукаФарес МохамедХила МариоРомеро ЛукаКазале НиколоЛаццари Мануэль
14 апреля. Стадион "Альберто Пиччи" (Ля-Специя).

 

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Лацио Специя
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