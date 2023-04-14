«Лацио» разгромил «Специю» и оторвался от конкурентов

В 30-м туре Серии А «Лацио» гостил у «Специи» и сделал весомую заявку как минимум на второе место по итогам сезона. При этом в дебюте хозяева были близки к успеху, Мехди Бурабия в касание проталкивал мяч в цель - перекладина, Мбала Нзола с близкого расстояния не попал в створ. В похожей ситуации Чиро Иммобиле не смог переиграть голкипера. Но звездный форвард добился своего с пенальти, а также запорол практически выход на пустые ворота, не подстроившись под мяч. После перерыва Фелипе Андерсон метким ударом завершил эффектную издевательскую атаку гостей. В концовке «Специя» осталась вдесятером и пропустила снова, в контратаке Маркос Антонио убежал один на один с вратарем и обыграл его - 3:0.

«Лацио» проигрывает лидеру 13 очков и имеет запас от третьего места в восемь баллов. Соперник четвертый с конца.