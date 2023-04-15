Сарри: «Борьба за второе место в Серии А не завершена»

Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри призывает свою команду сохранять предельную концентрацию.

В пятницу римляне одолели на выезде «Специю» (3:0), одержав четвёртую победу кряду. Отрыв от «Ромы», идущей на третьем месте, составляет восемь очков при одном матче в запасе у «волков».

«Мы научились лучше контролировать мяч в непростые отрезки игры, но в начале сегодняшнего матча я опасался, что игроки подошли к матчу слишком легкомысленно.

Было бы ошибкой думать, что мы уже всё себе гарантировали. Нужно оставаться сосредоточенными, пока цель не будет достигнута. Мы набрали отличный ход, но необходимо продолжать в том же духе и дальше», – цитирует Football Italia Сарри.