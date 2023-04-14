Иммобиле забивает по десять мячей как минимум уже семь сезонов кряду

Римский «Лацио» сражается со «Специей» во втором матче тридцатого тура Серии А, и счет в этой игре был открыт в первом тайме благодаря точности Чиро Иммобиле, который забил свой первый гол после двухмесячной паузы.

Это десятый гол Чиро в текущем сезоне, и для него это уже седьмой сезон кряду, в котором он забивает не менее десяти голов за чемпионат. В общей сложности у Иммобиле теперь 194 мяча в составе «Лацио», из них 160 были забиты в высшей лиге чемпионата Италии.

Следить за встречей итальянского чемпионата между «Лацио» и «Специи» можно по ссылке на нашу онлайн-трансляцию.