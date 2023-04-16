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Чемпионат Италии. Серия А

«Иммобилизован» - дополнительное обследование всё-таки выявило существенные травмы у нападающего «Лацио»

16 Апреля 2023 • 14:30 Комментировать
Специя
0:3
Лацио
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Как мы уже сообщали, итальянский нападающий Чиро Иммобиле попал в аварию, и, хотя первоначально сообщалось, что он не получил травм, а, что называется, «отделался легким испугом», это не совсем так. Дополнительное обследование выявило повреждение позвоночника, а также перелом ребра.

Так что рассчитывать на своего лучшего бомбардира «Лацио» в ближайшее время не сможет, а между тем именно эта команда еще может спасти интригу в Серии А, если «Наполи» продолжит терять очки. Иммобиле выступает за римский клуб с 2016 года, ранее он успел поиграть за «Торино», а также дортмундскую «Боруссию». 

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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Чиро Иммобиле
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