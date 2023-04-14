Иммобиле и Милинкович-Савич – в основе «Лацио» на матч против «Специи»

Итальянские «Специя» и «Лацио» обнародовали свои составы на вечернюю очную встречу.

«Специя»: Дронговски, Николау, Ампаду, Висневски, Амьен-Аду, Экдаль, Эспозито, Бурабия, Гьяси, Нзола, Верде;

«Лацио»: Проведель, Марушич, Казале, Романьоли, Хюсай, Луис Альберто, Катальди, Милинкович-Савич, Фелипе Андерсон, Иммобиле, Дзакканьи;

Для всех любителей Серии А портал Liveresult проводит текстовую трансляцию поединка. Не пропустите самые интересные моменты встречи аутсайдера чемпионата Италии с командой со второго места. Стартуем в 21:45, время московское.