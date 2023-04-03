Сассуоло - Торино: где смотреть прямую трансляцию онлайн

Очередной тур Серии А завершится спором «Сассуоло» с «Торино». Середняки чемпионата Италии идут рядом, правда, у хозяев четыре победы подряд, что делает их сегодня фаворитом в этой паре. Отметим, что в личных встречах ни у кого нет большого перевеса на протяжении последних пяти лет, все поединки получаются очень упорными. Что касается участия в этом противостоянии Алексея Миранчука, оно не исключено.

С 21:45 показ игры на «Матч Футбол 1», «Мегого Футбол 1», «Сетанта Спортс 2 Беларусь», «Сетанта Спортс Казахстан», Sky Sport, beIN Sports, DAZN, M+ и других каналах. Поминутная текстовая трансляция на LiveResult.ru.