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Чемпионат Италии. Серия А

Алексей Миранчук помог «Торино» прервать победный ход «Сассуоло»

03 Апреля 2023 • 23:40 Комментировать
Сассуоло
1:1
Торино
окончен

В заключительном матче 28-го тура чемпионата Италии «Сассуоло» играл против ещё одного середняка, «Торино». Антонио Санабрия в падении через себя попал в защитника, а вскоре Никола Влашич упустил супершанс, и голкипер накрыл мяч на линии ворот. Неманья Радоньич с дюжины метров расстреливал ворота хозяев - перекладина. На атаки «Торино» противник ответил голевым выпадом, с ударом Доменико Берарди справился вратарь, но Андреа Пинамонти добавил мяч в сетку. Арман Льоренте удвоил счет, но недолго радовался - вне игры.  И тут же гости отыгрались, Санабрия очень красиво в падении «рыбкой» поразил цель. На 81-й минуте на поле вышел Алексей Миранчук, но не успел себя проявить.

1:1, «Сассуоло» прервал серию из четырех побед и идет 12-м. У соперника на очко больше.

Протокол игры  
Сассуоло1:1Торино
(1:0) Пинамонти Андреа37'  
  66'Санабрия Антонио (1:1)
Консильи АндреаТольян ЙеремиНето РуанФеррари ДжанмаркоРожерио да СилваФраттези Давиде  75' 89' (Торстведт Кристиан ( 89') Лопес МаксимЭнрике Матеус 74' (Харрауи Абдау ( 74') Берарди Доменико 77' (Байрами Недим ( 77') Пинамонти Андреа 74' (Дефрель Грегоре ( 74') Лорьенте Арман
Запасные: Пеголо ДжанлукаЦортеа НадирСейде Эмиль КонрадсенАльварес АгустинМарчицца РиккардоЭрлич МартинОбьянг ПедроРоманья ФилиппоРуссо Алессандро
Милинкович-Савич ВаняГравильон Эндрю 86' (Войвода Мергим ( 86') Шуурс ПеррБуонджорно АлессандроСинго Вилфред 55' (Лазаро Валентино ( 55') Родригес Рикардо 86' (Джиджи Коффи ( 86') Риччи СамуэлеЛинетти КарольВлашич НиколаРадоньич Неманья 81' (Миранчук Алексей ( 81') Санабрия Антонио 87' (Пеллегри Пьетро ( 87')
Запасные: Гинейтис ГвидасСек ДембаБайейе БрайанДжемелло ЛукаФиоренца МаттеоАдопо Ндари
03 апреля. Стадион "Читта-дель-Триколоре".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Торино Сассуоло Алексей Миранчук
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