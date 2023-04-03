Алексей Миранчук помог «Торино» прервать победный ход «Сассуоло»

В заключительном матче 28-го тура чемпионата Италии «Сассуоло» играл против ещё одного середняка, «Торино». Антонио Санабрия в падении через себя попал в защитника, а вскоре Никола Влашич упустил супершанс, и голкипер накрыл мяч на линии ворот. Неманья Радоньич с дюжины метров расстреливал ворота хозяев - перекладина. На атаки «Торино» противник ответил голевым выпадом, с ударом Доменико Берарди справился вратарь, но Андреа Пинамонти добавил мяч в сетку. Арман Льоренте удвоил счет, но недолго радовался - вне игры. И тут же гости отыгрались, Санабрия очень красиво в падении «рыбкой» поразил цель. На 81-й минуте на поле вышел Алексей Миранчук, но не успел себя проявить.

1:1, «Сассуоло» прервал серию из четырех побед и идет 12-м. У соперника на очко больше.