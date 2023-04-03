Агент Миранчука: «Алексей готовится к матчу с «Сассуоло» вместе с командой»

Вадим Шпинёв, агент полузащитника «Торино» Алексея Миранчука, рассказал о самочувствии российского футболиста после травмы.

По словам агента, Миранчук готовится к матчу 28-го тура чемпионата Италии против «Сассуоло» вместе с основной командой. Игра состоится сегодня, 3 апреля, и начнётся в 21:45 по московскому времени.

«Алексей готовится к предстоящему календарному матчу с «Сассуоло» вместе с командой», — цитирует Шпинёва «Чемпионат».

В текущем сезоне Миранчук провёл за «Торино» 22 игры, забил четыре гола и отдал пять результативных передач. Напомним, что из-за повреждения полузащитник не смог принять участие в товарищеских матчах сборной России, которые состоялись в марте.