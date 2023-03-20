В «Торино» сообщили, когда Миранчук вернётся на поле

Технический директор «Торино» Давиде Ваньяти ответил на вопрос о состоянии здоровья полузащитника команды Алексея Миранчука.

«Как здоровье Миранчука? Восстановление Алексея идет по плану. Еще 8-10 дней он не будет доступен», — приводит слова Ваньяти портал «РБ Спорт».

Ранее стало известно, что 27-летний хавбек получил травму приводящей мышцы левого бедра и не сможет приехать в расположение национальной сборной России на мартовский сбор.

В сезоне-2022/23 Миранчук сыграл в 22 матчах с учетом всех турниров, в которых забил четыре мяча и записал в свой актив пять результативных передач.