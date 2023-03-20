Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

В «Торино» сообщили, когда Миранчук вернётся на поле

20 Марта 2023 • 18:51 Комментировать
Сассуоло
...
Торино
03.04 21:45

Технический директор «Торино» Давиде Ваньяти ответил на вопрос о состоянии здоровья полузащитника команды Алексея Миранчука.

«Как здоровье Миранчука? Восстановление Алексея идет по плану. Еще 8-10 дней он не будет доступен», — приводит слова Ваньяти портал «РБ Спорт».

Ранее стало известно, что 27-летний хавбек получил травму приводящей мышцы левого бедра и не сможет приехать в расположение национальной сборной России на мартовский сбор.

В сезоне-2022/23 Миранчук сыграл в 22 матчах с учетом всех турниров, в которых забил четыре мяча и записал в свой актив пять результативных передач.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Торино Алексей Миранчук Давиде Ваньяти
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
САССУОЛО ТОРИНО
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 20 Марта
18:51 · Италия. Серия А
В «Торино» сообщили, когда Миранчук вернётся на поле
16:55 · Италия. Серия А
Манчини: «Нельзя говорить о возрождении итальянского футбола» 1
16:36 · Англия. Премьер-лига
«Челси» и «Ньюкасл» нацелились на игрока «Милана»
15:23 · Италия. Серия Б
​Экс-игрок «Ювентуса» сходил в туалет около поля – ему показали красную карточку
14:24 · Англия. Премьер-лига
​«Челси» придумал, как подписать лучшего бомбардира Серии А
13:50 · Италия. Серия А
​«Ювентус» готовит предложение по хавбеку «Барселоны»
13:49 · Англия. Премьер-лига
«Астон Вилла» хочет вернуть Абрахама, «Рома» просит 40 миллионов евро
13:42 · Италия. Серия А
​Камоцци: Сравнивать Кварацхелию с Марадоной – перебор
13:36 · Германия. Бундеслига
​«Бавария» следит за двумя топ-форвардами из Серии А
12:58 · Англия. Премьер-лига
​«Ливерпуль» нашёл топ-игрока в полузащиту
12:52 · Англия. Премьер-лига
Хвича может перейти в клуб АПЛ при соблюдении важного условия
12:30 · Италия. Серия А
Два гранда Серии А нацелились на Азара 1
12:21 · Италия. Серия А
Гаттузо сравнил Хвичу с легендой «Манчестер Юнайтед»
11:52 · Италия. Серия А
Сёмин пожелал Кварацхелии стать лучшим футболистом Европы
11:01 · Италия. Серия А
«Ты кто такой, иди отсюда»: Моуринью поругался с президентом «Лацио» 1
Все новости
Рекомендуем