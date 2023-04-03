«Сассуоло» - «Торино»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

В рамках 28-го тура чемпионата Италии по футболу «Сассуоло» принимает «Торино».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Сассуоло - Торино
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Протокол игры
Консильи Андреа•Тольян Йереми•Нето Руан•Феррари Джанмарко•Рожерио да Силва•Фраттези Давиде•Лопес Максим•Энрике Матеус•Берарди Доменико•Пинамонти Андреа•Лорьенте Арман
Милинкович-Савич Ваня•Гравильон Эндрю•Шуурс Перр•Буонджорно Алессандро•Синго Вилфред•Родригес Рикардо•Риччи Самуэле•Линетти Кароль•Радоньич Неманья•Влашич Никола•Санабрия Антонио
03 апреля. Стадион "Читта-дель-Триколоре".
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