Агент Миранчука рассказал о восстановлении игрока после травмы

Вадим Шпинёв, представитель полузащитника «Торино» Алексея Миранчука, высказался о восстановлении игрока после травмы.

«Миранчук сегодня, 27 марта, прошёл контрольное обследование на предмет травмы приводящей мышцы бедра. Обследование показало, что на данный момент футболист не может находиться и заниматься в общей группе, поэтому в ближайшее время он будет заниматься по индивидуальной программе», — рассказал агент плеймейкера в интервью «Чемпионату». Также Шпинёв считает, что динамика восстановления Миранчука положительная, отметив, что и медицинский штаб «Торино» надеется на скорое возвращение россиянина в строй.

Напомним, что из-за повреждения Алексей Миранчук пропустил последний сбор национальной команды. В нынешнем сезоне на счету полузащитника 22 матча, в которых он стал автором четырёх голов при пяти ассистах.