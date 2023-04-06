Билялетдинов не видит проблемы в возвращении Алексея Миранчука в «Аталанту»

Бывший футболист сборной России Динияр Билялетдинов высказался об информации, что «Торино» откажется от выкупа Алексея Миранчука.

«Миранчук достойно выступает за «Торино», но прежде всего это ему в копилку. Даже если у «Торино» не получится выкупить Алексея, то он вернётся в «Аталанту» на другие позиции, тем более сейчас он более адаптирован. Но и в Бергамо у Миранчука неплохо складывалось», — заявил экс-полузащитник «Локомотива» и «Эвертона» в интервью «Чемпионату».

По его словам, выкуп Алексея зависит не только от его выступлений в футболке «быков», отметив, что другие коллективы также могут заинтересоваться услугами российского полузащитника. По мнению Билялетдинова, Миранчук точно не будет в проигрыше от сложившейся ситуации.

Напомним, что Алексей Миранчук выступает в футболке «Торино» на правах аренды из «Аталанты». Ранее появилась информация об отсутствии желания руководства туринцев выкупать россиянина за 13 миллионов евро.