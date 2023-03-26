Алексей Миранчук не поехал в расположение сборной России из-за полученного повреждения. Давиде Ваньяти, занимающий должность спортивного директора «Торино», ответил на вопрос сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», сможет ли Миранчук сыграть в ближайшем матче Серии А против «Сассуоло».

«Может ли Миранчук вернуться к матчу против «Сассуоло»? Я не думаю», - сказал Ваньяти.

Матч «Сассуоло» - «Торино» пройдёт в ближайший понедельник, 3 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени.

Алексей Миранчук в сезоне 2022/2023 провёл за «Торино» 22 матча, в которых забил четыре гола и отдал пять голевых передач. Права на 27-летнего полузащитника принадлежат «Аталанте».