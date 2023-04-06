Гранат считает, что Алексей Миранчук должен остаться в Европе

Бывший защитник российской национальной команды Владимир Гранат прокомментировал слухи о нежелании «Торино» выкупать Алексея Миранчука.

«Тяжёлая ситуация. Не знаю, с чем связано, что в «Торино» его пока не планируют выкупать, но ситуация непростая. Думаю, что Алексею с агентом надо решать этот вопрос», — заявил экс-футболист столичного «Динамо» в интервью «Чемпионату». По мнению эксперта, Миранчуку лучше оставаться в Европе, выразив мнение, что полузащитник соответствует уровню средней команды итальянского чемпионата.

Напомним, что ранее появилась информация о нежелании «Торино» платить 13 миллионов евро «Аталанте» за российского плеймейкера. В нынешнем сезоне на счету Алексея Миранчука 20 матчей в рамках Серии А, в которых он отличился четырьмя голами при пяти ассистах. Стоимость полузащитника, согласно порталу Transfermarkt, составляет 12 миллионов евро.