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Чемпионат Италии. Серия А

Дзаппакоста решил расстаться с холостяцкой жизнью и сделал шикарное предложение руки и сердца своей девушке

09 Февраля 2023 • 01:45 Комментировать
Лацио
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Аталанта
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11.02 22:45

Защитник «Аталанты» Давиде Дзаппакоста решил расстаться с холостяцкой жизнью и задумал жениться - в социальных сетях он опубликовал фотографии того, как, встав на колено в романтической обстановке, посреди усеянного лепестками роз пола и вазочек с живыми цветами, он обращается к своей девушке Камилле.

Судя по дате, это случилось 24 января - видимо, Давиде хотел оставить чуть времени для приготовлений к свадьбе, потому что она должна состояться 14 февраля, в день святого Валентина - весьма почитаемого в западном обществе праздника.

Ну а Камилла, естественно, ответила Давиде «Да». 

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Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Давиде Дзаппакоста
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