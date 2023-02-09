Дзаппакоста решил расстаться с холостяцкой жизнью и сделал шикарное предложение руки и сердца своей девушке

Защитник «Аталанты» Давиде Дзаппакоста решил расстаться с холостяцкой жизнью и задумал жениться - в социальных сетях он опубликовал фотографии того, как, встав на колено в романтической обстановке, посреди усеянного лепестками роз пола и вазочек с живыми цветами, он обращается к своей девушке Камилле.

Судя по дате, это случилось 24 января - видимо, Давиде хотел оставить чуть времени для приготовлений к свадьбе, потому что она должна состояться 14 февраля, в день святого Валентина - весьма почитаемого в западном обществе праздника.

Ну а Камилла, естественно, ответила Давиде «Да».