Иммобиле: «Мы знаем, как навредить «Аталанте»

Нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле пообщался с журналистами перед стартовым свистком.

В эти минуты римляне принимают бергамасков на своём поле в поединке 22-го тура Серии А. Прямо перед началом встречи капитан «орлов» Чиро Иммобиле поделился мыслями о сопернике: «Аталанта» использует персональный прессинг, оказывает постоянное давление, и противостоять такому оппоненту очень нелегко. Однако мы знаем, как извлечь из этого пользу и навредить «Аталанте» – мы изучили эту команду и хорошо подготовились. Посмотрим, что у нас получится», – заявил форвард.

В настоящий момент «Лацио» занимает пятую строчку в турнирной таблице, «Аталанта» – шестая.