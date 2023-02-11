Сарри: «Играть против «Аталанты» - это как ходить к зубному»

Главный тренер римского «Лацио» Маурицио Сарри сравнил игру против «Аталанты» с походом к стоматологу.

«В случае, если «Аталанта» просядет физически, то это обычная команда. Но если физически они в порядке, то очень сильны. Завтра будет ужасная игра, играть против них — это как идти к зубному», - цитирует Сарри Сorriere dello Sport.

Встреча «Лацио» против «Аталанты» пройдёт на «Стадио Олимпико» в Риме завтра в 22:45, клубы находятся практически в одном положении в Серии А. «Лацио» на четвёртом месте и выше бергамасков лишь на одно очко, у римлян 39 баллов, у «Аталанты» - 38 очков и шестое место.