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Чемпионат Италии. Серия А

Демирал продаст футболку Роналду, средства пойдут пострадавшим от землетрясения

07 Февраля 2023 • 21:43 Комментировать
Лацио
...
Аталанта
11.02 22:45

Турецкий защитник «Аталанты» Мерих Демирал намерен продать футболку «Ювентуса» с фамилией Криштиану Роналду и автографом португальца. Об этом турок написал в своей соцсети.

«Разговаривал с Криштиану, он рассказал, что сильно опечален произошедшим в Турции. Я выставлю на аукцион его футболку из своей коллекции», - написал Демирал.

Защитник пояснил, что все собранные с продажи средства пойдут на помощь пострадавшим в землетрясениях в Турции. Напомним, катаклизм затронул юго-восток страны – особенно сильно пострадали такие крупные города как Газиантеп, Кахраманмараш, Малатья, Антакья, Искендерун и Шанлыурфа.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Турция Мерих Демирал
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