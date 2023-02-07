Демирал продаст футболку Роналду, средства пойдут пострадавшим от землетрясения

Турецкий защитник «Аталанты» Мерих Демирал намерен продать футболку «Ювентуса» с фамилией Криштиану Роналду и автографом португальца. Об этом турок написал в своей соцсети.

«Разговаривал с Криштиану, он рассказал, что сильно опечален произошедшим в Турции. Я выставлю на аукцион его футболку из своей коллекции», - написал Демирал.

Защитник пояснил, что все собранные с продажи средства пойдут на помощь пострадавшим в землетрясениях в Турции. Напомним, катаклизм затронул юго-восток страны – особенно сильно пострадали такие крупные города как Газиантеп, Кахраманмараш, Малатья, Антакья, Искендерун и Шанлыурфа.