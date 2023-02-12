«Аталанта» одержала важную победу в Риме

В центральном матче 22-го тура Серии А «Лацио» играл против «Аталанты». Гости сделали ставку на контригру, и она сработала. Давиде Дзаппакоста уже в дебюте метров с 10 пробил рядом со штангой. Также не попал и Чиро Иммобиле со средней дистанции - выше. Иван Проведель в рамке ворот римлян здорово среагировал на рикошет и спас от верного гола. В следующей атаке Дзаппакоста ворвался в нужную зону и с подбора вколотил мяч в сетку.

Сразу после перерыва команды обменялись острыми атаками - вратари выручили. На 65-й минуте Адемола Лукман прострелил на Расмуса Хёйлунна, который в борьбе удвоил-таки счет.

2:0, «Аталанта» подвинула соперника на шестое место, а сама - делит третье.