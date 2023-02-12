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Чемпионат Италии. Серия А

«Аталанта» одержала важную победу в Риме

12 Февраля 2023 • 00:46 Комментировать
Лацио
0:2
Аталанта
окончен

В центральном матче 22-го тура Серии А «Лацио» играл против «Аталанты». Гости сделали ставку на контригру, и она сработала. Давиде Дзаппакоста уже в дебюте метров с 10 пробил рядом со штангой. Также не попал и Чиро Иммобиле со средней дистанции - выше. Иван Проведель в рамке ворот римлян здорово среагировал на рикошет и спас от верного гола. В следующей атаке Дзаппакоста ворвался в нужную зону и с подбора вколотил мяч в сетку.

Сразу после перерыва команды обменялись острыми атаками - вратари выручили. На 65-й минуте Адемола Лукман прострелил на Расмуса Хёйлунна, который в борьбе удвоил-таки счет.

2:0, «Аталанта» подвинула соперника на шестое место, а сама - делит третье.

Протокол игры  
Лацио0:2Аталанта
  23'Дзаппакоста Давиде (0:1)
  65'Хёйлунн Расмус (0:2)
Проведель ИванМарушич АдамКазале НиколоРоманьоли Алессио 39' (Патрик ( 39') Хюсай Эльсейд 58' (Весино Матиас ( 58') Милинкович-Савич СергейКатальди Данило 58' (Педро Родригес ( 58') Альберто ЛуисАндерсон Фелипе 58' (Лаццари Мануэль ( 58') Иммобиле ЧироДзакканьи Маттиа  40'
Запасные: Максимиану ЛуишАдамонис МарюсБашич ТомаКанчельери МаттеоПеллегрини ЛукаАнтонио МаркосХила МариоРомеро Лука
Муссо ХуанТолой РафаэлДжимсити БератСкальвини Джорджио  57' 58' (Паломино Хосе ( 58') Хатебур Ханс 63' (Демирал Мерих ( 63') Дзаппакоста ДавидеЭдерсон ХоноратоДе Рон Мартен  60'Копмейнерс ТëнХёйлунн Расмус 89' (Бога Жереми ( 89') Лукман Адемола 89' (Сапата Дуван ( 89')
Запасные: Спортьелло МаркоРуджери МаттеоБертини ТоммазоОколи МемеСоппи Брэндон
11 февраля. Стадион "Стадио Олимпико" (Рим).

 

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Лацио Аталанта
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