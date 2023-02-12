«Аталанта» одержала важную победу в Риме

В центральном матче 22-го тура Серии А «Лацио» играл против «Аталанты». Гости сделали ставку на контригру, и она сработала. Давиде Дзаппакоста уже в дебюте метров с 10 пробил рядом со штангой. Также не попал и Чиро Иммобиле со средней дистанции - выше. Иван Проведель в рамке ворот римлян здорово среагировал на рикошет и спас от верного гола. В следующей атаке Дзаппакоста ворвался в нужную зону и с подбора вколотил мяч в сетку.
Сразу после перерыва команды обменялись острыми атаками - вратари выручили. На 65-й минуте Адемола Лукман прострелил на Расмуса Хёйлунна, который в борьбе удвоил-таки счет.
2:0, «Аталанта» подвинула соперника на шестое место, а сама - делит третье.
Протокол игры
|23'Дзаппакоста Давиде (0:1)
|65'Хёйлунн Расмус (0:2)
Проведель Иван•Марушич Адам•Казале Николо•Романьоли Алессио39' (Патрик (39') •Хюсай Эльсейд58' (Весино Матиас (58') •Милинкович-Савич Сергей•Катальди Данило58' (Педро Родригес (58') •Альберто Луис•Андерсон Фелипе58' (Лаццари Мануэль (58') •Иммобиле Чиро•Дзакканьи Маттиа 40'
Муссо Хуан•Толой Рафаэл•Джимсити Берат•Скальвини Джорджио 57'58' (Паломино Хосе (58') •Хатебур Ханс63' (Демирал Мерих (63') •Дзаппакоста Давиде•Эдерсон Хонорато•Де Рон Мартен• 60'Копмейнерс Тëн•Хёйлунн Расмус89' (Бога Жереми (89') •Лукман Адемола89' (Сапата Дуван (89')
11 февраля. Стадион "Стадио Олимпико" (Рим).
Бан пользователя