Сарри – о положении «Лацио»: «Мы не сдаёмся, впереди много туров»

Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри высказался после домашнего поражения от «Аталанты» (0:2).
Уступив прямому конкуренту, римляне опустились на шестую строчку в турнирной таблице Серии А.
«Мы неплохо начали матч, могли выйти вперёд, а затем отыграться после пропущенного, но второй гол «Аталанты» уничтожил весь настрой – после него мы так и не пришли в себя.
К сожалению, некоторые наши игроки сбавили обороты после разгромной победы над «Миланом», и сейчас мы испытываем трудности в атаке.
Впереди 16 туров, мы не собираемся сдаваться. Таблица очень плотна, шансы есть у всех», – заявил в интервью Sky Sport Сарри.
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