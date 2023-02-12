Сарри – о положении «Лацио»: «Мы не сдаёмся, впереди много туров»

Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри высказался после домашнего поражения от «Аталанты» (0:2).

Уступив прямому конкуренту, римляне опустились на шестую строчку в турнирной таблице Серии А.

«Мы неплохо начали матч, могли выйти вперёд, а затем отыграться после пропущенного, но второй гол «Аталанты» уничтожил весь настрой – после него мы так и не пришли в себя.

К сожалению, некоторые наши игроки сбавили обороты после разгромной победы над «Миланом», и сейчас мы испытываем трудности в атаке.

Впереди 16 туров, мы не собираемся сдаваться. Таблица очень плотна, шансы есть у всех», – заявил в интервью Sky Sport Сарри.