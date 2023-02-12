Гасперини: «Мы обыграли очень сильного соперника»

В матче двадцать второго тура итальянского чемпионата «Лацио» принимал дома «Аталанту» и благополучно проиграл, пропустив по мячу в каждом из таймов. Наставник бергамского клуба Джан Пьеро Гасперини прокомментировал итоги удачной для его команды игры.

- Лукман был очень хорош, но сегодня трудно выделить кого-то конкретного, вся команда сыграла хорошо, так, как я хотел. Мы показали себя против очень сильного соперника, такое выступление дарит уверенность в своих силах, - цитирует слова наставника «Аталанты»

В следующем туре «Аталанта» сыграет в домашнем матче с «Лечче», это случится девятнадцатого февраля.