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Чемпионат Италии. Серия А

Гасперини: «Мы обыграли очень сильного соперника»

12 Февраля 2023 • 04:41 Комментировать
Лацио
0:2
Аталанта
окончен

В матче двадцать второго тура итальянского чемпионата «Лацио» принимал дома «Аталанту» и благополучно проиграл, пропустив по мячу в каждом из таймов. Наставник бергамского клуба Джан Пьеро Гасперини прокомментировал итоги удачной для его команды игры.

- Лукман был очень хорош, но сегодня трудно выделить кого-то конкретного, вся команда сыграла хорошо, так, как я хотел. Мы показали себя против очень сильного соперника, такое выступление дарит уверенность в своих силах, - цитирует слова наставника «Аталанты»

В следующем туре «Аталанта» сыграет в домашнем матче с «Лечче», это случится девятнадцатого февраля. 

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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Аталанта Джан Пьеро Гасперини
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