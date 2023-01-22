Станкович: «Не хватало только гола»

В матче девятнадцатого тура итальянского чемпионата вновь потерпела поражение «Сампдория» - это случилось в матче против «Удинезе». Дорианцы старались забить, но вместо этого пропустили быстрый «забег зебр» и оказались не у дел. Тем не менее, сербский наставник «Сампдории» Деян Станкович доволен тем, что показали его подопечные на поле.

- Принять такой результат трудно, ведь мы создали четыре чистых шанса для взятия ворот, но запороли все. Игра была, не хватало только гола. Но в Серии А часто случается так, что если вы не забиваете, то забивают вам. Что и произошло, - цитирует слова специалиста итальянское новостное агентство ITASportPress.