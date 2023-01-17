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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Делофеу близок к возвращению в АПЛ

17 Января 2023 • 14:04 Комментировать
Саутгемптон
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Астон Вилла
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21.01 18:00

Полузащитник «Удинезе» Херард Делофеу близок к возвращению в Английскую премьер-лигу, где ранее выступал в составе «Уотфорда» и «Эвертона». По информации от La Gazzetta dello Sport, испанец в скором времени станет футболистом «Астон Виллы».

Делофеу пропустил последний матч «Удинезе» в итальянской Серии А, так как близок к переходу в «Астон Виллу». Напомним, бирмингемский клуб как раз искал нового вингера, о чём ранее дал понять главный тренер Унаи Эмери.

В нынешнем сезоне Делофеу отметился двумя голами и шестью результативными передачами в итальянской Серии А.

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Евро-Футбол.Ру,
Удинезе Херард Делофеу Астон Вилла Трансферы футбола - зима 2023
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САУТГЕМПТОН АСТОН ВИЛЛА
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