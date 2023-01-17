Делофеу близок к возвращению в АПЛ

Полузащитник «Удинезе» Херард Делофеу близок к возвращению в Английскую премьер-лигу, где ранее выступал в составе «Уотфорда» и «Эвертона». По информации от La Gazzetta dello Sport, испанец в скором времени станет футболистом «Астон Виллы».

Делофеу пропустил последний матч «Удинезе» в итальянской Серии А, так как близок к переходу в «Астон Виллу». Напомним, бирмингемский клуб как раз искал нового вингера, о чём ранее дал понять главный тренер Унаи Эмери.

В нынешнем сезоне Делофеу отметился двумя голами и шестью результативными передачами в итальянской Серии А.